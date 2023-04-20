Böyle Bir Çift Görülmedi

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği Hava Muhalefeti filmi sinema salonlarına yeniden kahkahayı getirdi. Filmide milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde’yle birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağına biner. İkilinin küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Yüksek dozda kahkaha vadeden Hava Muhalefeti’nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen ve Serkan Atar gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Basın Bülteni

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