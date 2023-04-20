Hızlı ve Öfkeli 10 Filminden Türkçe Alt Yazılı Kamera Arkası İçeriği Yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin yeni filmi olan Hızlı ve Öfkeli 10, sinemanın en popüler global film serilerinden birinin son bölümlerini başlatıyor. Otuzuncu yılında ve hâlâ başladığı kadro ve karakterlerle ilerliyor. Dom Toretto ve ailesi birçok görev ve kansızlıklarda yollarına çıkan tüm düşmanları zekice, cesurca ve hızlı sürüşleriyle yenmişti. Ancak şimdi bugüne kadar karşılarına çıkan en ölümcül rakiple karşı karşıya kalmışlardırlar. Geçmişin gölgelerinden çıkan, kan davasıyla beslenen ve aileyi parçalayıp Dom’un sevdiği her şeyi ve herkesi sonsuza dek yok etmeye kararlı, dehşet verici bir tehlike onları beklemektedir. Filmin merak ve heyecan uyandıran kamera arkası görüntüleri yayına verildi.

Basın Bülteni

Kamera arkası görüntüleri için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.