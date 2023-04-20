Hızlı ve Öfkeli 10 Filminin Türkçe Dublajlı ve Türkçe Alt Yazılı Yeni Fragmanları Paylaşıldı

Hızlı ve Öfkeli 10, sinemanın en popüler global film serilerinden birinin son bölümlerini başlatıyor. Artık otuzuncu yılında ve hâlâ başladığı aynı çekirdek kadroyla ve karakterlerle güçlü bir şekilde ilerliyor. 2011 yılının Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminde Dom ve ekibi, Rio de Janeiro’daki bir köprünün üstünde Brezilyalı uyuşturucu kralı Hernan Reyes’i ortadan kaldırıp krallığını yok etmişti. Ama bilmedikleri, Reyes’in oğlu Dante’nin her şeye tanıklık ettiği ve son 12 yılını Dom’un yaptıklarının bedelini ödemesi için plan yaparak geçirdiğiydi. Ancak Dom, 8 yaşındaki oğlunun Dante’nin intikamının hedefi olduğunu anlayınca her şey değişecektir. Filmin altyazılı ve dublajlı fragmanları yayına verildi.

Basın Bülteni

Fragmanları izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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