Rana Cabbar’ı Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rana Cabbar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü hayatını kaybetti. 1945 yılında İstanbul’da doğan Cabbar sonraki yıllarda Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Rana Cabbar’ın rol aldığı sinema filmleri arasında Hakkari’de Bir Mevsim, 72. Koğuş, Akrebin Yolculğu, Yer Demir Gök Bakır, Şahmaran, Kabadayı, Elma Kokusu, Büyük Oyun, Çarşı Pazar ve Vezir Parmağı gibi filmler bulunuyor. Rana Cabbar’ın cenazesi, 22 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13:00’de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.