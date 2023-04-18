2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Programı Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin programı belli oldu ve açıklandı. 24 – 27 Nisan 2023 tarihleri arasında Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü’de gerçekleşecek olan kısa film festivalinde, toplamda 52 kısa film gösterime sunulacak. Ayrıca üniversitesinin fuaye alanında da sinema sektöründen tanınmış duayen isimlerin katılacağı endüstriyel sinema söyleşileri düzenlenecek. Festival Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın direktörlüğünde gerçekleştiriliyor.

Basın Bülteni

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