Netflix’in Yeni Filmi Boğa Boğa’nin Prömiyeri 42. İstanbul Film Festivali’nde Gerçekleşti

Netflix’in yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa dün akşam Atlas 1948 Sineması’nda prömiyer yaptı. 42. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen geceye filmin yaratıcıları Onur Saylak ve Hakan Günday başta olmak üzere, tüm ekibi ve oyuncuları katıldı. 21 Nisan Cuma günü Netflix’te yayınlanacak film, festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yarışıyor.

Basın Bülteni

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