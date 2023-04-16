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Ali Sunal ve Doğa Rutkay Hava Muhalefeti Filmi İçin İzmir’de Seyirci ile Buluştu

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14 Nisan’da vizyona giren, başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın paylaştığı, Hava Muhalefeti İstanbul galasının ardından hafta sonu İzmir’de seyirci ile buluştu. İzmir Optimum Paribu Cineverse Sineması’nda yapılan, Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın katıldığı seyircili özel gösterime İzmir’deki izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Film öncesi hayranlarıyla bir araya gelen oyuncular, AVM içinde kurulan platformda seyircileri ile sohbet edip fotoğraf çektirdiler.

Ali Sunal – Doğa Rutkay

Doğa Rutkay – Ali Sunal

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