Başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın Paylaştığı Hava Muhalefeti Filmi Sinemalarda

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, Murat Kepez’in yönettiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı Hava Muhalefeti filmi bugün vizyona çıkıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirdiği renkli galada seyirciden tam not alan Hava Muhalefeti filmi, görülmemiş bir kaçamak macerasının yanında siyasi gündeme hiciv dolu gönderme yapan sahneleri ile de izleyiciyi kahkahaya boğacak.

Basın Bülteni

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