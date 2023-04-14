Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası Galasında Kahkahalar Havada Uçuştu

Merakla beklenen komedi filmi Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’nın galası 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda yapıldı. Görkemli geceye ünlü isimler akın etti. Salondan kahkahalar atarak ayrılan konuklar, “Bu film kaçmaz,” diyerek tüm sinemaseverlere filmi izlemelerini önerdi. Fragmanıyla sosyal medyayı sallayan Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası, vizyon yolculuğuna 14 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.