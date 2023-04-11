Vasily Rovensky’nin yönettiği ve Anton Eldarov, Polina Gagarina, Aleksandr Gavrilin ile Irina Kireeva’nın seslendirdiği animasyon film Kediler Müzede (Koty Ermitazha – Cats in the Museum), 08 Eylül 2023’de Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Adadaki şatoyu sel basınca uysal kedi Vincent, akıllı fare Maurice tarafından kurtarılır. Maurice ve Vincent eski bir piyano içine saklanır, piyano selin etkisiyle denize açılmıştır. Denizde akıntıyla ilerleyen piyano bir grup denizci tarafından bulunur, müzeye teslim edilir. Piyano içine saklanmış olan Vincent ve Maurice kendilerini dünyanın en ünlü yapıtların ve tabloların bulunduğu kocaman bir müzede bulurlar.