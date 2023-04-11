19. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Filmleri Açıklandı

Kısa filmlerin yapımına özendirmek amacıyla, 19 yıldır düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma filmleri açıklandı. Festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2237 kısa film başvurdu. Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ne katılan eserler arasından 14 film ve Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü başvuruları arasından seçilen 15 film En İyi Film Ödülü için yarışmaya hak kazandı. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan Genç Bakışlar yarışma bölümünde ise 6 film finalist olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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