Bruce Willis’in Son Sinema Filmi Vizyona Giriyor

Emmy ve Altın Küre ödüllü, dünyaca ünlü film yıldızı Bruce Willis’ın hastalığı sebebiyle yer aldığı son bilim kurgu, gerilim filmi Hayalet Suikastçı, 07 Nisan’da seyircisiyle buluşuyor. Aaron Wolfe tarafından yazılan, Jesse Atlas tarafından yönetilen Hayalet Suikastçı filminin geçtiğimiz gün Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda basın ön gösterimi gerçekleşti. Wedia Entertainment ekibinin yanı sıra gazeteci, köşe yazarı, eleştirmen ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen ön gösterim izleyicisinden tam not aldı. Başrollerinde Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell ve Bruce Willis’in oynadığı film, yeni bir Amerikan gerilim filmi olarak seyircisiyle buluşacak.

Basın Bülteni

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