Jesse Atlas’ın yönettiği ve Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell, Bruce Willis ile Andy Allo’nun oynadığı Hayalet Suikastçı (Assassin), 07 Nisan 2023’de CJ ENM dağıtımıyla CJ ENM tarafından vizyona çıkarılıyor.

Valmora, liderliğindeki özel bir askeri operasyon, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak başka bir ajan gizli bir görev sırasında öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar.