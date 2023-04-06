Aleyna Solaker Romantik Komediyle Dönüyor

Güzel oyuncu Aleyna Solaker, başrolünde yer aldığı romantik komedi filmiyle setlere döndü. Rol aldığı projelerde dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan güzel oyuncu Aleyna Solaker, Kocamı Kim Öldürür filmiyle beyazperdeye dönüyor. Merve isminde eğlenceli bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Solaker, yeni filmi için kamera karşısına geçti. Aleyna Solaker’in keyifli anlar yaşatacak bir rolle izleyiciyle buluşacağı filmin yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstleniyor. Güzel oyuncu ilk set gününden yaptığı çeşitli paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Basın Bülteni

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