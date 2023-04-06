Bir Zamanlar Gelecek: 2121, Amerika’dan En İyi Bilim Kurgu Film Ödülü Aldı

Serpil Altın’ın filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filmi, Amerika’da gerçekleşen 19. Phoenix Uluslararası Horror and Sci-Fi Film Festivali’nde “En İyi Bilim Kurgu Film” ödülünü kazandı. Amerika’nın en büyük beşinci şehri ve Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix’de düzenlenen 19. Uluslararası Horror & Sci-Fi Film Festivali, 20.000 katılımcısı, 250 film gösterimi, yapım seminerleri, parti ve öğrenci atölyeleriyle 11 gün süren kutlamalarla yapılıyor.

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