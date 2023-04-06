Cengiz Küçükayvaz: Geri Dönülmez Bir Macera

Kahkaha yüklü yeni komedi filmi Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası için geri sayım başladı. Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın Davut Bekri ile birlikte hem senaristliğini yaptığı ve hem de başrol oyuncusu olarak imza attığı yapım, 14 Nisan 2023 Cuma günü sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Cengiz Küçükayvaz filmde ‘Rıfkı’ rolünde seyirci karşısına çıkacak. Usta oyuncu, canlandırdığı rolü şöyle anlattı: “Rıfkı yıllarca esnaflık yapmasına rağmen bir türlü belini doğrultamamış, iyi niyetli bir karakter. Yufka yürekli ve defineyi başkalarıyla paylaşacak derecede namuslu bir adam. Karşısına define gibi bir fırsat gelince de maceraya atılmaya karar veriyor.”

Basın Bülteni

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