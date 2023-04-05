Nestor Sanchez Sotelo’nun yönettiği ve Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ile Roberto Romano’nun oynadığı Şeytan Uykuda (Mete Miedo – Don’t Come Back Alive), 28 Nisan 2023’de Bir Film dağıtımıyla Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Polis memuru Camila, Fatima adlı savcı ve polis dedektifi Angel, son derece tehlikeli durumlarla ve korkunç cinayet vakalarıyla, kötü suçlularla karşı karşıya kalırlar. Bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında, kurban ederek intihar etme ritüelinde uğursuz bir kadın figürüyle karşılaşırlar. Ölümden daha güçlü olan bu kana susamış varlık, onlarla çok kötü bir oyun oynamak için uykusundan uyanır.