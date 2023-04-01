İzmir Sinema Bülteni Şubat – Mart 2023 Yayınlandı

İzmir Sinema Ofisi olarak proje geliştirme ve yapım aşamasında bir araya gelinen ve katkı sunulan üç ayrı film bu yılki İstanbul Film Festivali’nde yarışıyor. Bu yıl 42.si düzenlenecek olan festivalin açıklanan programına göre, Ulusal Yarışma bölümündeki filmlerden Cam Perde ve Bars ile Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünde yarışacak olan Handan İpekçi’nin Diyet filmi, İzmir Sinema Ofisi’nin proje geliştirme ve yapım aşamasında destek olup katkı sunduğu filmler olarak dikkat çekiyor. Festivalde yarışan, Orçun Köksal’ın ilk uzun metraj filmi Bars’ın önemli bir bölümü de 2021 yılında İzmir’de çekilmişti.