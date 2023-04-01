Sungu Çapan’ı Kaybettik

Duayen film eleştirmenlerinden Sungu Çapan, 01 Nisan 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Çapan, 1947 yılında dünyaya geldi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. İlk sinema yazıları 1965’te Forum Dergisi’nde yayımlanmaya başladı. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde haftalık sinema yazılarını sürdüren Sungu Çapan cenazesi, 03 Nisan 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.