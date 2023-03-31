Ramazan Kılıç’ın geçtiğimiz ay dünya prömiyerini yaptığı 45. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali’nden ödülle dönen son filmi Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Aspen Shortsfest’te Kuzey Amerika prömiyerini yapıyor. Bu yıl 10 – 16 Nisan tarihleri arasında 32.si yapılacak ve Oscar ile BAFTA sertifikalı olmasıyla da önem taşıyan festivalin yarışmalı bölümünde gösterilecek film, Türkiye’den yarışmaya seçilen tek film oldu. Ramazan Kılıç’ın yazıp yönettiği film, annesi ve dilsiz babaannesi ile Doğu Anadolu’da bir köyde yaşayan 10 yaşındaki Şêvin’i odağına alıyor.