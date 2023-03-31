m2 Dizi Yazarlığı Atölyesi Başvuruları Açıldı

Nitelikli dizi yazarlarının ortaya çıkmasını hedefleyen m2 Film Lab, yeni formatıyla Türkiye ve dünyadaki dizi sektörünün güncel durumuna ışık tutuyor. m2 Dizi Yazarlığı Atölyesi, halen edebiyat veya sinema alanında yazma çalışmalarını sürdürmelerine rağmen henüz dizi sektöründe çalışmamış yazarlara, güvenli bir ortam sağlayarak yaratıcı yazarlık becerilerini geliştirmelerini hedefleyen bir atölye. m2 Film Lab, yeni formatıyla Türkiye’nin büyüyen dizi endüstrisinde yetenekli yazarları desteklemeyi ve aralarındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.