Sessiz Kız, AKM Yeşilçam Sineması’nda

Her hafta bağımsız ve ödüllü filmleri izleyicilerle buluşturan AKM Yeşilçam Sineması’nda, 31 Mart’a kadar İrlanda’nın en dikkat çeken filmlerinden biri olarak kabul edilen Sessiz Kız filmi gösterimde olacak. Yönetmen Colm Bairead’ın ilk uzun metraj filmi olan Sessiz Kız, eleştirel ve ticari başarı kazanarak tüm zamanların en yüksek gişe yapan İrlanda filmi olarak sinema tarihine geçti. Film, 95. Akademi Ödülleri’nde İrlanda’nın En İyi Uluslararası Film Ödülü adayı seçilmesinin yanı sıra Berlin, Dublin ve Sydney film festivallerinden de ödülleri ve adaylıkları bulunuyor.