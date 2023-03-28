Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası Filminden İlk Fragman

14 Nisan’da vizyona girecek komedi filmi Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’nın fragmanı yayınlandı. Define peşindeki bir grubun başına gelen komik olayları konu alan yapım, eğlenceli sahneleri ve “Istakoz” şarkısıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Başrollerini Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Davut Bekri’nin üstlendiği film, eğlenceli sahneleriyle gündem oldu. Film, define peşine düşen bir grubun başına gelen olayları konu alıyor.

Basın Bülteni

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