Güldür Güldür Show Yaratıcılarından Hava Muhalefeti, 14 Nisan’da Sinemalarda

Güldür Güldür Show yaratıcıları yine yapacağını yaptı. Kemerlerinizi bağlayın, Hava Muhalefeti sizi koltuğunuzdan düşürecek. Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı ve Ege Kökenli, Burak Hakkı’nın yer aldığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği komedi türündeki Hava Muhalefeti filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi önemli isimler yer alıyor. Güldür Güldür Show yaratıcılarından, yüksek dozda kahkaha vadeden filmi, yıldız oyuncu kadrosuyla 14 Nisan’da sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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