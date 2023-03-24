Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara Komedi Filminde

Mitat filmi 07 Nisan’da seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Süleyman Arda Eminçe’nin yönettiği filmin başrollerini Kadir Doğulu, Sinan Albayrak, Bülent Çolak ve Beyti Engin paylaşıyor. Film, Doğu Yücel’in Kimdir Bu Mitat Karaman adlı kitabından uyarlandı. Sinema ve tiyatronun tanınan oyuncusu Sinan Albayrak filmde çok konuşulacak bir karaktere imza atarken, komedi filmlerinin sevilen oyuncusu Bülent Çolak ise hayranlarını kahkahaya boğacak.

Basın Bülteni

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