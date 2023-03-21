Erhan Canan’ı Kaybettik

Görüntü yönetmeni Erhan Canan, 21 Mart 2023 Salı günü hayatını kaybetti. 18 Eylül 1944 tarihinde Aksaray’da doğan Canan, Aşkların En Güzeli, Asılacak Kadın, İstek, Saymadım Kaç Yıl Oldu, Onsuz Olamam, Yedi Yürekli Şaban, Arzu, İçimdeki Yangın, Kaybolan Yıllar, Kızlar Sınıfı Yarışıyor, Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta, Sarı Öküz Parası, Ava Giden Avlanır, Yalnız Değilsiniz gibi filmlerde çalıştı. Erhan Canan’ın cenazesi, 22 Mart 2023 Çarşamba günü Çınarcık Taşliman Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.