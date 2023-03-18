Şevki Özcan: Şöhret Beni Yordu

Yer aldığı projelerle oyunculuk sektöründe şöhreti yakalayan Şevki Özcan, ünlü olmaktan şikâyet etti. Yer aldığı dizi ve filmlerde bazen mafya, bazen komik bir tiplemeyle izleyiciyle buluşan Şevki Özcan, Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk projelerinde canlandırdığı karakterlerle önemli bir tanınmışlığı yakaladı. “Tanınan bir yüz olmanın bu kadar masraflı bir iş olduğunu tahmin edemedim.” diye konuşan Özcan, “Mütevazi bir yerde yemek yiyemiyor, otobüse binemiyorum. Her toplu taşımaya bindiğimde ‘Ne cimriymişsin. Cem Yılmaz yok mu yanında veya Beyazıt Öztürk bir sonraki duraktan mı binecek?’ gibi lâflara muhatap oluyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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