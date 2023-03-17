Global Media Makers Ortaklığında, m2 Film Geliştirme Programı 2023 Başvuruları Açıldı

m2 Film Lab, 2023 yılını yeni formatıyla karşılıyor ve merhaba diyor. m2 Film Geliştirme Programı, ilk veya ikinci uzun metraj filmi üzerine çalışan sinemacıların, yüz yüze senaryo atölyesi, birebir mentorluk oturumları ve çevrimiçi sinema buluşmalarıyla projelerini bir yıl boyunca geliştirmelerini sağlayacak. m2 Film Geliştirme Programı, geçen yıl olduğu gibi Film Independent ve ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu tarafından hayata geçirilen Global Media Makers16 programıyla işbirliği içerisinde yürütülecek.