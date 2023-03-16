James Huth’un yönettiği ve Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu ile Alice Belaidi’nin oynadığı Özel Bir Hediye (Le Nouveau Jouet – The New Toy), 24 Mart 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Komşuları, ailesi ve eşi Alice ile birlikte Paris’in toplu konutlarında yaşamını sürdürmekte olan Sami, temiz kalpli ancak aklı bir karış havada, avare bir adamdır. Bir gün Fransa’nın en zengin adamı Philippe Etienne, Sami’nin çalıştığı alışveriş merkezini oğlunun doğum günü için kapattırır ve hediye olarak ne isterse almasını söyler. Alexandre ise kendine oyuncak olarak görevli gece bekçisi Sami’yi seçer.