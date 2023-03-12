İlk Kez Romantik Komedide Oynadım

Ünlü oyuncu Meral Konrat, Azerbaycan’da çektiği yeni filminde kraliçeler gibi karşılanırken, geçmişte çektiği filmin etkilerinin hatırlanması keyfini de sürdü. Azerbaycan için çektiği sinema filmi ve oynadığı Tahmina karakteriyle gönüllere kazınan Meral Konrat, yeni film öncesi Azerbaycanlı sevenlerinin yoğun ilgisiyle moral depoladı. Konrat, Yapımcılığını Toğrul Hüseynov’un, yönetmenliğini ise İlham Yaşaroğlu’nun yaptığı Elçilik / Oğlan Sizden, Qız Bizden adlı romantik komedi tarzındaki filmde Elgiz Ekber, Xatun, Pervane Tahirkızı gibi ünlü Azerbaycanlı oyuncular yanında Barış Kömürcüoğlu ile birlikte perdeye geliyor.

Meral Konrat

