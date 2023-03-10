Süper Mario Kardeşler Filmi’nin Yeni Fragmanı Yayınlandı

İkonik küresel eğlence markalarından Illumination ve Nintendo, son 40 yıldır pop kültürün en ünlü tesisatçılarının rol aldığı yeni beyazperde macerası Süper Mario Kardeşler Filmi’ni yapmak için güçlerini birleştiriyor. Nintendo’nun Mario oyunlarının dünyasına dayanan komedi filminde izleyicileri daha önce yapılanlara hiç benzemeyen canlı yeni bir evrene davet ediyor. Brooklyn’li tesisatçılar Mario ve erkek kardeşi Luigi bir ana su borusunu tamir etmek için yeraltında çalışırken gizemli bir borudan aktarılarak sihirli ve yeni bir dünyaya girerler. Ama kardeşler ayrı düşünce Mario, Luigi’yi bulmak için destansı bir maceraya çıkar. Filmin hazırlanan yeni fragmanı internet ortamında yayına verildi.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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