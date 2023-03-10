Heyecanla Beklenen Hızlı ve Öfkeli 10 Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin yeni filmi olan Hızlı ve Öfkeli 10, sinemanın en önemli ve en popular global film serilerinden birinin son bölümlerini başlatıyor. Artık otuzuncu yılında ve hâlâ başladığı aynı çekirdek kadroyla ve karakterlerle güçlü bir şekilde ilerliyor. Dom Toretto ve ailesi birçok görevde ve birçok imkânsızlıklarda yollarına çıkan tüm düşmanları cesurca ve hızlı sürüşleriyle yenmişti. Şimdi bugüne kadar karşılarına çıkan en ölümcül rakiple karşı karşıyalar: Geçmişin gölgelerinden çıkan, kan davasıyla beslenen ve bu aileyi parçalayıp Dom’un sevdiği her şeyi sonsuza dek yok etmeye kararlı, dehşet verici bir tehlike. Yönetmenliğini Louis Leterrier’in yaptığı filmin fragmanı yayınlandı.

Basın Bülteni

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