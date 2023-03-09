2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali

Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, tüm sanat severlerleri Haziran’ın ilk haftasında ikinci kez Kaş’a davet ediyor. Gönüllülerden oluşan bir ekip ve Kaş Belediyesi tarafından desteklenen festivalde, 01 – 04 Haziran 2023 tarihleri arasında Kaş’ın görkemli Antik Tiyatro’sunda yapılacak olan gösterimler ve çeşitli mekânlarda düzenlenecek olan atölye, panel, keşif turları ile sürpriz etkinlikler herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak. Festivalin ardından yapılan seçki ise 08 – 09 Haziran tarihlerinde Kadıköy Sineması’nda, 15 Haziran’da ise İzmir Karaca Sineması’nda seyirciyle buluşuyor.

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