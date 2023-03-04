Derviş Pasin’i Kaybettik

Animasyon sanatçısı, yönetmen, çizer, çizgi film yapımcısı, afiş tasarımcısı, Derviş Pasin, 04 Mart 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1942 Trabzon doğumlu Pasin, Ateş Benice ile birlikte kurduğu stüdyoda uzun metrajlı ilk Türk çizgi filmlerinden biri olan Boğaç Han’ı gerçekleştirdi. Derviş Pasin – Ateş Benice ikilisi Neden Çizgi, Tomurcuk, Selvi’nin Fırçasından, Karınca Ailesi gibi dizilerin yanında Uykudan Önce programının jeneriğini de hazırlamıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.