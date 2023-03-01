David Alaux’un yönettiği ve Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil ile Michel Tureau’nun seslendirdiği animasyon film Kahraman Kuyruklar (Pattie et la Colere de Poseidon – Argonuts), 17 Mart 2023’de CJ ENM dağıtımıyla YEK Teknoloji Pazarlama A. Ş. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç, zeki ve cesur bir fare olan Pati ile kedi arkadaşı Sam’in, Antik Yunan’da rastlanan en tuhaf ve tehlikeli yaratıklarla savaşmak için zorlu bir yola girmeleri gerekmektedir. Sevimli dostlarımız, usta kahraman Jason’un önderliğinde yaşadıkları kenti kurtarabilmek için önlerine çıkacak tüm zorluklara karşı büyük bir mücadele vereceklerdir.