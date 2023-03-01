Suat Ergin’in yönettiği ve Demir Özdemir, Feyza Bekar, Yavuz Gürbüz ile Esma Nur Eyikan’ın oynadığı Cin Hapishanesi, 14 Nisan 2023’de Derin Film dağıtımıyla Himer Reklam, Derin Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, iki fenomenin yeri meçhul bir hapishanede paranormal aktivitelerin arasında geçirdikleri zamana odaklanıyor. Fenomenler Serkan ve Tuğçe takipçilerinin istekleri üzerine bir challenge yapmaya karar verirler. Bu challenge terk edilmiş bir hastanenin morgunda bir gün geçirmektir. Ama kader onları istemsizce bir hapishaneye getirir. Burada geçirecekleri anılar pek de güzel olmayacaktır. Çünkü hapishanenin 14 asırlık sırrı vardır.