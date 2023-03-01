İtalyan Bestecilerin Unutulmaz Film Müzikleri AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi’nde 11 Mart Cumartesi günü İtalyan müzikleri rüzgârı esecek. Opera İstanbul, İtalyan bestecilerin imzası bulunan efsanevi film müziklerinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkacak. Soprano Tülay Uyar Hatip, Tenor Onur Turan ve piyanist Ozan Zencir’in sahne alacağı konserde, Ennio Morricone’den Luis Bacalov’a, Francesco Sartori’den Nino Rota’ya ünlü İtalyan bestecilerin Baba, Hayat Güzeldir, Postacı ve Cennet Sineması gibi sinema tarihinin unutulmayan filmleri için besteledikleri eserler seslendirilecek.

Tülay Uyar Hatip – Onur Turan

