Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Uzun Metraj Film Program Direktörü Franck Finance Madureira Oldu

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Uzun Metraj Film Program Direktörü Franck Finance Madureira olduğu duyuruldu. Madureira, festivalin uzun metraj film programı ve jüri yapısını oluşturmak için Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Bengi Semerci ile yakın işbirliği içinde çalışacak. Sinema yazarı ve eleştirmeni olan Madureira, hayatını Paris ve Lizbon’da sürdürüyor. Fransızca yayınlanan Frenchmania’nın baş editörü olan yazar, Tetu dergi ve sitesi için sinema ve kültür yazıları yazıyor. Ayrıca kurucusu olduğu Cannes Film Festivali, Queer Palm’in başkanlığını sürdürüyor.

Basın Bülteni

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