Yalçın Yelence’yi Kaybettik

Bizimkiler adlı TV dizisiyle tanınan yönetmen ve senarist Yalçın Yelence, 20 Ocak 2023 Cuma günü hayatını kaybetti. 1954 yılında Ankara’da doğan Yelence, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Duruşma adlı bir sinema filmini yöneten Yelence, Patron Duymasın ve Yanlış Numara adlı sinema filmlerinin de senaryolarına imza attı. Cenazesi, 21 Ocak 2023 Cumartesi günü Kartal Soğanlı Nursen Özdayı Safa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.