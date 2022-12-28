Fatih Yıldırım’ın yönettiği ve Erkan Bektaş, Ayhan Taş, Arzu Yanardağ ile Metin Keçeci’nin oynadığı Hükümet Bey, 12 Mayıs 2023’de CGV Mars dağıtımıyla Emircan Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yönetmen Mehmet, Cin Başka Peri Başka adlı sinema filmini çekmeye karar verir. Bütçe ve ekip oldukça kısıtlı olsa da Urfa – Halfeti’ye film çekmeye gider. Urfa – Halfeti’de üç eşi olan Hükümet Bey, köyüne film çekmeye gelen artist Fadile’ye platonik aşıktır. Hiç ummadığı anda köyüne film çekimine gelen Fadile’yle karşılaşan Hükümet Bey, Fadile’ye aşkını ilan eder. Onu dördüncü eş yapmak isterken başından geçen traji komik olayları izleriz.