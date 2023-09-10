İddialı Komedi Filmi Hükümet Bey, 06 Ekim’de Vizyona Giriyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım’ın yaptığı, Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film Hükümet Bey filmi 06 Ekim’de beyazperdede izleyicisiyle buluşuyor. Hükümet Bey, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çekildi. Afişi de görücüye çıkan filmin zengin oyuncu kadrosunda Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur, Bülent Ergün gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

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