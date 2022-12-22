Mahmut Baldemir’in yönettiği ve Erkan Bektaş, Sefa Zengin, Şevki Altınbüken ile Ulfi Dağcı’nın oynadığı Ali Çevlik, 30 Aralık 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Mesai Film – Beyrut Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Doğu’ya karşı önyargıları olan ve Paris’ e gitmek için gün sayan Sinan Cevahir, hem eski bir boks şampiyonu, hem de yeni bir antrenördür. Kulübün ona sağladığı imkânlarla lüks bir hayat yaşarken, başkanın aldığı kararla iki seçenek arasında kalır: Ya bu imkânlardan vazgeçecek ya da boks kulübünün atıl olan Bingöl şubesinden bir şampiyon adayı boksör çıkaracaktır. Kader ağlarını farklı örer, şampiyonu ararken, aynı zamanda kendisini de bulur.