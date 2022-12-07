Çağan Irmak’tan Yüreklere Dokunacak Yeni Bir Hikâye: Sevda Mecburi İstikamet

70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikâyesini anlatan Sevda Mecburi İstikamet seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. Hikâyesi, oyunculuk performansları ve çok konuşulacak fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken film, 06 Ocak’ta vizyona girecek. Çağan Irmak’ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve beyazperdeye aktarmak istediği Sevda Mecburi İstikamet, yönetmenin unutulmaz filmleri arasında yer almaya aday. Film sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Basın Bülteni

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