19. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali’nin Pandemi Temalı Ulusal Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye’nin ilk çevre temalı kısa film etkinliği olan 19. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali, pandemi koşulları nedeniyle bir yıl ara verilmesinin ardından gerçekleştirildi. 49 ülkeden kısa filmler 5 ayrı merkezde izleyicilerle buluştu. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi’nde yapıldı. Her yıl sinema sanatçıları ve bilim insanlarına verilen Onur Plaketleri ise bu yıl, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Engin Çağlar ve Meral Konrat’a verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Kurmaca Dalı:

1.lik Ödülü: Eşik (Egemen Kum)

2.lik Ödülü: Anormal (Muhammet Emin Altunkaynak)

3.lük Ödülü: Kırılgan (Ersin Sel)

Belgesel Dalı:

1.lik Ödülü: Pandemi Akademi (Gökhan Evecen)

2.lik Ödülü: İzolasyon (Hüseyin Urçuk)

3.lük Ödülü: Pandemi’de Çocuk Olmak (Handan Acar)

Canlandırma Dalı:

En İyi Film Ödülü: Karantinadayız (Cansu Karaman Cengiz)

Özendirme Ödülleri: Yara İzi (Melihat Özdoğan Ağgül), Id 020 (Osman Emre), Evde Hav (Nisan Uğur)

Ahmet Ercan



Engin Çağlar – Meral Konrat – Ahmet Ercan – Vural Çavuşoğlu



Funda Savaş Gün – Engin Çağlar – Vural Çavuşoğlu –

Selin Kiraz – Mustafa Bülbül – Selahattin Yıldız – Veli Boztepe



Meral Konrat



Vural Çavuşoğlu – Engin Çağlar

