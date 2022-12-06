Dı̇kkat Köpek Var Fı̇lmı̇ 30 Aralık’ta Vizyonda

Ece İşbilen Dağ ile Deniz Cem Dağ’ın yönettiği, Dikkat Köpek Var filminin ilk teaser’ı yayınlandı. Yapımcı ve oyuncu Nusret Toplar’ın daha önce büyük beğeni toplayan, aynı adlı Youtube dizisi, sinema filmi olarak 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sete çıkmıştı. Filmin vizyon tarihi 30 Aralık 2022 olarak belirlendi. Film, eğitimli köpek Bal, gizli polis teşkilâtı ve sürpriz karakterlerin suç örgütünün peşine düşme maceralarının anlatıldığı, heyecan verici absürd bir komedi filmi.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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