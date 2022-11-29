Yönetmen Tolga Örnek’in Yeni Filmi Mucize Aynalar, 24 Şubat’ta Sinemalarda

Yönetmenliğini Tolga Örnek’in üstlendiği, altı farklı Aziz Nesin hikayesinden sinemaya aktarılan Mucize Aynalar filminin vizyon tarihi açıklandı. Nesin Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilen film, 24 Şubat’ta seyircilerle buluşacak. Filmin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, İdil Fırat, Galip Erdal gibi usta isimler göze çarpıyor.

Basın Bülteni

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