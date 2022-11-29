Ödüllü Oyuncu Tuğçe Altuğ, Dünyanın En Önemli Film Okullarından Filmakademie Baden Württemberg’e Seçildi

Ödüllü oyuncu Tuğçe Altuğ, bu yıl tüm dünyadan 400’ü aşkın oyuncu arasından 12 kişinin kabul edildiği, Hollywood Reporter’ın “Dünyanın En İyi Film Okulları” listesinde ilk 3’te yer alan Almanya’daki Filmakademie Baden Württemberg’e seçildi. Okulun profesyonel oyuncular için İngilizce olarak düzenlediği Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi’nde çok önemli eğitimciler, cast direktörleri, yapımcılar, yönetmenler ve ajanslar bir araya gelecek. Altuğ, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Kelebekler filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller aldı.