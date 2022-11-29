10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Finalist Filmler Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Erciyes Üniversitesi’nin katkılarıyla, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali 10. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival 05 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 07 Aralık 2022 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Festival kapsamında yapılacak Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisinde 10 belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışması kategorisinde 10 kısa film finallerde yarışacak.

Basın Bülteni

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