Ahmet Kural, Ecem Erkek, Bestemsu Özdemir Bursa ve İstanbul’da Seyirciyle Buluştu

Komedi filmi Müjdemi İsterim’in seyirci buluşmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Ecem Erkek ile kadronun dikkat çeken isimlerinden Bestemsu Özdemir, Pazar günü filmin turnesi kapsamında Bursalı sinemaseverle buluştu. Cinetime Özdilekpark Bursa Nilüfer’de düzenlenen organizasyonda hayranlarının karşısına çıkan oyuncuları coşkulu bir kalabalık karşıladı. Filmin oyuncuları Bursa’daki buluşmanın ardından İstanbul’da Torium AVM Cinetech’te düzenlenen organizasyona iştirak ettiler. Filmi seyircilerle birlikte izleyen Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, filmin sonunda seyircilerle dakikalarca ayakta alkışlandı.

Basın Bülteni

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