Güzin Çorağan’ı Kaybettik

Bizimkiler dizisinde Türkiye’ye kesin dönüş yapmış Almancı Davut’un eşi Ulrike rolüyle hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 27 Kasım 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu’nda sanat hayatına başlayan Güzin Çorağan, Asiye Nasıl Kurtulur, Askerin Dönüşü, Bir Daha Umut, Seni Sevmeyen Ölsün, Afife Jale, Milyarder, Yoksul, Dolunay, Selamsız Bandosu, Düttürü Dünya, Hiçbir Gece, Karılar Koğuşu, Benim Sinemalarım, İlk Aşk, Duruşma, Komşu Komşu, Maskeli Beşler: İntikam Peşinde, Hayatın Tuzu gibi filmlerde rol aldı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.